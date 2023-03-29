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Поиски бесследно пропавшей девочки в Туркестанской области продолжаются Сегодня, 13:22
452
Сегодня, 13:22
452

Поиски бесследно пропавшей девочки в Туркестанской области продолжаются

11-летняя девочка пропала в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полиции сообщили, что 25 марта около 17:00 Инжу Ескермес ушла из дома поиграть и не вернулась.

Стражи порядка уже несколько дней разыскивают девочку. К ним присоединились горожане, волонтёры и представители учебных заведений. Полиция использует служебных собак и дроны.

"Проанализировав видео с камер ЦОУ, выяснилось, что подросток играла во дворе, а потом ушла по дороге. В результате разговоров с соседской девочкой, которая играла с Инжу, выяснилось, что они пошли к каналу. Девочка захотела потрогать воду, случайно упала и выбраться уже не смогла", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция составила новый план поисков и вызвала представителей МЧС. Поиски продолжаются.

Напомним, тело четырёхлетней девочки нашли в реке Арысь.

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Сегодня, 13:22
452
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