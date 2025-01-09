В Семей прибыли дополнительные силы спасателей для поиска двоих человек из затонувшего в Иртыше автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

14 человек из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей подключились к поиску водителя и пассажирки машины. Парня и девушку ищут уже четвертые сутки. Но пока безуспешно.

ЧП произошло в минувшие выходные на острове Бейбитшилик. В момент аварии в салоне находились четыре человека. Две девушки и два парня, всем по 23-25 лет. Когда автомобиль достали со дна, людей в нем не оказалось. Спастись удалось лишь одному. Молодой мужчина сам выплыл на поверхность. Позже в нескольких километрах от аварии нашли тело его знакомой. Еще двоих сейчас ищут спасатели, полиция и волонтеры – всего 150 человек. В поисках задействованы десять лодок, три эхолота, подводный дрон и два беспилотника. В город со спецтехникой прибыли десять водолазов из Восточного Казахстана и четыре спасателя из Павлодара. Дополнительно в Семей направляется группа из Алматы.