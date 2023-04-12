В 2022 году официальный объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности составил 13,9 млрд тг — в 2,9 раза больше по сравнению с январём–декабрём 2021-го. Годом ранее рост объёма услуг в секторе составлял 85%.

При этом численность умерших за январь–декабрь 2022 года составила 134,7 тысяч человек — на 26,5% меньше, чем за январь–декабрь 2021-го.