В 2022 году официальный объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности составил 13,9 млрд тг — в 2,9 раза больше по сравнению с январём–декабрём 2021-го. Годом ранее рост объёма услуг в секторе составлял 85%.
При этом численность умерших за январь–декабрь 2022 года составила 134,7 тысяч человек — на 26,5% меньше, чем за январь–декабрь 2021-го.
"Судя по всему, рост объёма услуг в секторе обусловлен серьёзным удорожанием. Скажем, по итогам марта текущего года ритуальные услуги подорожали сразу на 24,6% за год. Для сравнения: в марте прошлого года рост составлял 9,3%, в марте 2021-го — 6,1%, в марте 2020 года — 2,2%.
В региональном разрезе в текущем году стоимость ритуальных услуг заметнее всего выросла в Мангистауской области: на 61,8% за год. Следом идут Кызылординская (на 59,1%) и Северо-Казахстанская (на 52,7%) области. В 1,5 раза ритуальные услуги подорожали в Актюбинской и Жетысуской областях.
Меньше всего услуги в секторе подорожали в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Улытауской (на 10%) и Акмолинской (на 10,1%) областях. В Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях, а также в столице стоимость ритуальных услуг осталась без изменений", - говорится в исследовании.