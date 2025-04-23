Папу римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Утром в этот день перед собором Святого Петра в Ватикане будет совершена заупокойная месса по понтифику. Затем гроб с телом Франциска доставят в собор Святого Петра, а оттуда – в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Как пишет Euronews, на похоронах планируют присутствовать президенты США, Франции, Бразилии. Соберутся также представители разных церквей и конфессий.

За три дня до похорон гроб с телом Франциска перенесут в собор Святого Петра, где начнется публичное прощание.

Во вторник Ватикан обнародовал снимок умершего папы Франциска в гробу. Понтифик лежит в традиционном папском облачении и белом головном уборе митре. У гроба стоит караул швейцарских гвардейцев.

Папа римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Причиной его смерти назван инсульт.

Понтифик в середине февраля был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония. Его состояние несколько раз ухудшалось, но 23 марта его выписали с больницы. В стационаре он провёл 40 дней. 88-летнему Франциску был предписан покой в течение двух месяцев.