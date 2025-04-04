В Актобе разгорелся скандал, связанный с трагической историей 51-летнего мужчины Амана Жакаева, которого похоронили без ведома его родственников. Семья подала в суд на департамент полиции и Министерство финансов, требуя по 2 миллиона тенге от каждого ведомства за моральный ущерб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Всё началось в прошлом году, когда родственники Жакаева обратились в полицию с просьбой объявить его в розыск. Однако участковый инспектор сообщил, что мужчина был уже похоронен в общей могиле как бездомный. Сестра покойного утверждает, что тело Жакаева пролежало два с половиной месяца в морге, и что его похоронили без каких-либо попыток связаться с семьей.

Полицейские сообщили родственникам, что мужчина утонул в реке, распивая спиртное с друзьями. Но никто не объяснил, почему они не пытались найти его близких. Родственники возмущены халатностью правоохранительных органов, утверждая, что их близкого не считали человеком.

Сестра покойного, Жанат Имангалиева, заявила:

"Моего брата как будто за человека не считали. Даже сожаления нет".

В ответ на иск юристы правоохранительного ведомства сообщили, что участковый и оперуполномоченный, ответственны за неуведомление семьи, были освобождены от должности.

Родные требуют компенсацию за моральный ущерб и надеются на справедливость.