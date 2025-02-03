  • 3 Февраля, 14:14
  • BAIGENEWS

Похолодание прогнозируют в Казахстане

В "Казгидромете" представили прогноз погоды на трое суток.

Сегодня, 13:58
АВТОР
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Похолодание прогнозируют в Казахстане Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
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Синоптики сообщили, какой будет погода с 4 по 6 февраля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". На западе, севере, востоке республики погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.

“Ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления. На юге страны погода без осадков, с комфортным температурным фоном”, – говорится в сообщении.

Кроме того, по республике прогнозируют туман, усиление ветра.

"Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до -8…-13°C, на севере, в центре до -13…-21°C, на востоке до -15…-30°C", - добавили в "Казгидромете".

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