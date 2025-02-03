Синоптики сообщили, какой будет погода с 4 по 6 февраля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". На западе, севере, востоке республики погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.

“Ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления. На юге страны погода без осадков, с комфортным температурным фоном”, – говорится в сообщении.

Кроме того, по республике прогнозируют туман, усиление ветра.