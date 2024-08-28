Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
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В ближайшие трое суток на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, дожди с грозами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
С 29 августа сильные дожди пройдут в горных районах на юге и юго-востоке страны.
"С отрогом северо-западного антициклона на западе республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге, юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман", - говорится в прогнозе.
Ожидается также постепенное понижение температуры: на северо-западе, севере и в центре республики ночью от +10+16°С до +5+10°С, днём от +20+25°С до +13+18°С.
Лишь на юге и юго-востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры до +25+32°С. В остальных регионах страны в температурном фоне резких изменений не произойдёт.
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