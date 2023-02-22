Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

Фото: kazhydromet.kz

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Атлантический циклон с большими запасами влаги, смещаясь на северо-восток, унесёт с собой обильные осадки в виде дождя и снега. На территорию Казахстана с запада надвигается холодный антициклон, который 25 февраля принесёт прояснение погоды и понижение температуры", - говорится в прогнозе.

На юге и юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов 25 февраля ночью и днём пройдут осадки, временами сильные, возможен гололёд. По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, в северной половине - с низовой метелью.

Днём 24 февраля на юге республики прогремит гроза.

На западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до минус 5-23 градусов, на северо-западе - до минус 17-28 градусов, на севере и в центре - до минус 13-25 градусов.