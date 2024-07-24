Похолодание ожидается в ряде регионов Казахстана

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана начнутся дожди с грозами и усилением ветра. Сильные дожди ожидаются на северо-западе, 25 июля на западе, востоке, 26-27 июля на севере страны", - сказано в сообщении.

Днём ожидается понижение температуры воздуха на западе до +23+33°С, на северо-западе до +15+28°С, на севере до +18+28°С, в центре до +25+35°С.

Повышение температуры воздуха произойдёт на востоке страны до +25+37℃, на юге до +35+45℃, на юго-востоке до +35+43℃.