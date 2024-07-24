LIVE LIVE
LIVE
  • 24 Июля, 17:01
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

Похолодание ожидается в ряде регионов Казахстана

Сегодня, 15:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43
137
Фото: baigenews.kz

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана начнутся дожди с грозами и усилением ветра. Сильные дожди ожидаются на северо-западе, 25 июля на западе, востоке, 26-27 июля на севере страны", - сказано в сообщении.

Днём ожидается понижение температуры воздуха на западе до +23+33°С, на северо-западе до +15+28°С, на севере до +18+28°С, в центре до +25+35°С.

Повышение температуры воздуха произойдёт на востоке страны до +25+37℃, на юге до +35+45℃, на юго-востоке до +35+43℃.

 

Самое читаемое

Наверх