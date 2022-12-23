Похолодание ожидается в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков. Лишь северные и восточные регионы страны будут под влиянием ложбины Атлантического циклона, с которым ожидается снег, метель и усиление ветра. Днём 24 декабря на севере республики - гололёд. На юге и юго-востоке страны – туман", - говорится в прогнозе.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Ночью на западе от минус 3-8 градусов до минус 8-13 градусов. На севере, северо-западе и в центре Казахстана от минус 5-13 до минус 10-25 градусов.

На востоке колебание от минус 15-23 градусов до минус 10-18 градусов.

На юге и юго-востоке прогнозируют постепенное повышение температуры от минус 5-25 градусов до 0-15 градусов мороза.