Похолодание до -12°С ожидается в октябре в Казахстане

"Казгидромет" представил прогноз погоды на октябрь, передаёт BaigeNews.kz.

В первой декаде ожидаются дожди с грозами, усилением ветра с порывами до 15-23 м/с. 3-4 октября на востоке, юго-востоке страны будут сильные осадки, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег. Лишь в отдельные дни по республике установятся тёплые и ясные дни.

С середины первой декады циклон с районов Скандинавии будет оказывать влияние вначале на западные регионы, в конце декады на остальную территорию РК: вновь прогнозируются дожди, которые будут временно прекращаться в отдельные дни.

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха:

- на западе страны ночью от +3+8°С до +7+12°С, днём основной фон +20+27°С;

- на юго-западе ночью от +7+15°С до +12+17°С, днём от +22+27°С до +24+29°С;

- на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0+7°С, в отдельных районах заморозки 3°С до +5+12°С, днём от +10+15°С до +17+22°С;

- на юге страны основной фон ночью +5+13°С, днём повышение от +20+25°С до +25+30°С;

- на юго-востоке РК колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до +3+9°С, днём от +18+25°С до +13+21°С, в горных районах ночью от 0-5°С до 0+5°С, днём от +5+10°С до +10+15°С.

В конце декады прогнозируется понижение дневных температур воздуха: в северной половине - до +8+13°С, в южных регионах - до +17+25°С, в юго-восточных регионах напротив потеплеет до +22+27°С.

В начале второй декады на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории республики, прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег, туманы и гололёдные явления, порывистый ветер.

Температура воздуха понизится:

- в западных регионах ночью до -5-10°С, днём от +15+20°С до +3+8°С;

- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0+5°С до -7-12°С, днём от +11+16°С до -3-8°С;

- на юге, юго-востоке ночью от +7+12°С до -2-7°С, днём от +18+23°С до +5+10°С.