Похитивший 55 млн тенге из банка казахстанец задержан в Швеции
На данный момент фигурант находится под стражей за границей.
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
104Фото: pixabay
В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей", — говорится в сообщении.
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