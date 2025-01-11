  • 11 Января, 09:51
  • BAIGENEWS

Похитивший 55 млн тенге из банка казахстанец задержан в Швеции

На данный момент фигурант находится под стражей за границей.

Сегодня, 09:16
АВТОР
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pixabay Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
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Фото: pixabay

В Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске за совершение кражи в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы. На данный момент фигурант находится под стражей за границей", —  говорится в сообщении.

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