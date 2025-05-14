Депутаты Мажилиса поддержали поправки в законодательство, касающиеся принуждения к вступлению в брак. Об этом сообщил мажилисмен Мурат Абенов. По его словам, речь идет не о "похищении невест", как это принято называть в быту, а о более широком понятии – именно принуждении к браку, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вчера проголосовали, депутаты поддержали поправку не о краже невест, а о принуждении вступления в брак. Мы его назвали правильно и рассматриваем все случаи. Там три позиции есть - по первой штраф, где более сложные случай, несовершеннолетние, с применением силы - будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение. По серьезным, где девушка до 18 лет, или где применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной ответственности – 5-7 лет уголовной ответствнености", – пояснил Абенов в кулуарах Мажилиса.

По информации депутата, в законопроекте рассматривались две версии административного наказания – штраф в размере 50 или 100 МРП, однако точная сумма пока уточняется.

Теперь документ направлен на второе чтение, которое, по словам Абенова, может состояться уже на следующей неделе.

"Почему мы эту норму принимаем? За три года было 214 жалоб в полицию по принуждению вступления в брак, о похищении. Из них только 10 дошло до суда. И в половине случаев ничего не сделали, отпустили. В 205 даже не рассматривали, закрыли уголовные дела. Хотя девушка доказывала, что ее похитили, что она выпругнула из машины, к ней применили силу, но ничего сделать не смогли", - рассказал депутат.

По его данным, подобные случаи чаще всего фиксируются в южных регионах страны.

Абенов выразил надежду, что после принятия закона правоохранительные органы будут реагировать более решительно, а практика безнаказанности закончится.