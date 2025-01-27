Более 20 человек осудили за хищения с предприятий Qarmet (ранее "АрселорМиттал Темиртау"), передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны, приговор вынесли за:

создание и руководство организованной группой, участие в ней;

вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору;

кражу и покушение на кражу, неоднократно в крупном и особо крупном размерах с незаконным проникновением в помещение, в том числе преступной группой и группой лиц;

превышение служащим частной охранной службы полномочий;

причинение вреда здоровью в отношении представителя власти.

"Х. и Т. в период с июня 2022 года по март 2023 года организовали и руководили организованной группой, Қ. и М. действуя в преступной группе, будучи охранниками охранного агентства, занимались систематическим хищением бронзовых изделии, швеллеров, горячекатаных прокатов, оцинкованных листов, рельсов АО "АрселорМиттал Темиртау" на территории Карагандинской области. Остальные 20 лиц совершили кражу и покушение на кражу имущества АО в крупном и в особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в суде.

Сторона защиты отрицала факт создания, руководства, участия в преступной группе, Х., Т., Ж., А., Ш., не признав предъявленное обвинение, просили оправдать.

Приговором суда часть фигурантов признаны виновными, им назначего от 6 месяцев до 12 лет лишения свободы.

За гражданским истцом АО "Кармет" признано право на удовлетворение иска и вопрос о размерах утраченного товарного вида имущества передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства, гражданские иски 38 потерпевших по эпизоду вымогательства по их просьбе оставлены без рассмотрения.

Приговор суда не вступил в законную силу.