Похитителей социального газа задержали в Актюбинской области
Задержано 12 вагонов с похищенным газом.
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Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области при содействии прокуратуры и ДКНБ проведено задержание группы лиц, организовавших схему хищения "социального" газа с территории месторождения в указанном регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа.
"Они путем технических манипуляций с измерительными приборами емкостей для хранения топлива формировали неучтенный газ, который в последующем реализовывали ЖД транспортом. По пути следования с месторождения в направлении точки сбыта задержано 12 вагонов с похищенным газом. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.