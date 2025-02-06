Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области при содействии прокуратуры и ДКНБ проведено задержание группы лиц, организовавших схему хищения "социального" газа с территории месторождения в указанном регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа.