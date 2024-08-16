Похитителей леса задержали в области Абай
Вчера, 18:47
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Вчера, 18:47Вчера, 18:47
333Фото: pxhere.com
Оперативная группа Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии предотвратила хищение леса на особо охраняемой территории природного резервата "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.
15 августа на контрольно-пропускном посту остановили КамАЗ, гружёный свежеспиленными брёвнами сосны. При проверке водитель предоставил фиктивные документы.
"Выявлено нарушение порядка вывоза древесины в виде отсутствия оплаты за пользование, а также оформление документов в виде договоров. Машина с лесоматериалами задержана, документы изъяты, проверяется причастность к правонарушению сотрудников резервата", - сообщили в Минэкологии.
Материалы переданы в правоохранительные органы.
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