  • 17 Августа, 02:28
  • BAIGENEWS

Похитителей леса задержали в области Абай

Вчера, 18:47
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 18:47
Вчера, 18:47
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Фото: pxhere.com

Оперативная группа Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии предотвратила хищение леса на особо охраняемой территории природного резервата "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

15 августа на контрольно-пропускном посту остановили КамАЗ, гружёный свежеспиленными брёвнами сосны. При проверке водитель предоставил фиктивные документы.

"Выявлено нарушение порядка вывоза древесины в виде отсутствия оплаты за пользование, а также оформление документов в виде договоров. Машина с лесоматериалами задержана, документы изъяты, проверяется причастность к правонарушению сотрудников резервата", - сообщили в Минэкологии.

Материалы переданы в правоохранительные органы.

 

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