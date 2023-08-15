Похитили сейф с 30 тысячами тенге и угнали авто. Группу воров задержали в Уральске

В Уральске неизвестные похитили из здания одного из предприятий металлический сейф с 30 тысячами тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Кража произошла ночью 14 августа. Воры, проникнув в здание предприятия, напали на 59-летнего охранника, похитили металлический сейф и скрылись с места происшествия на машине Largus, принадлежащее предприятию, которая была припаркована во дворе.

Автомашина и сейф были найдены на одной из улиц города. Сейф был вскрыт, а деньги в сумме 30 тысяч тенге похищены. На раскрытие данного преступления были задействованы все службы УП и ДП ЗКО.

Задержаны пятеро ранее судимых жителей города. В отношении них проводится досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК.