Похитили сейф с 30 тысячами тенге и угнали авто. Группу воров задержали в Уральске
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
54Фото: BaigeNews.kz
В Уральске неизвестные похитили из здания одного из предприятий металлический сейф с 30 тысячами тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Кража произошла ночью 14 августа. Воры, проникнув в здание предприятия, напали на 59-летнего охранника, похитили металлический сейф и скрылись с места происшествия на машине Largus, принадлежащее предприятию, которая была припаркована во дворе.
Автомашина и сейф были найдены на одной из улиц города. Сейф был вскрыт, а деньги в сумме 30 тысяч тенге похищены. На раскрытие данного преступления были задействованы все службы УП и ДП ЗКО.
Задержаны пятеро ранее судимых жителей города. В отношении них проводится досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК.
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