Похитили 160 млн тенге: осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны

Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны оглашён приговор в отношении генерального директора ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения.



Также, Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путём формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны", - говорится в сообщении.

Приговором суда Наханову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к 7 годам лишения свободы.



Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.