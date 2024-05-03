Похитили 89 млн тенге: сотрудников акимата осудили в Павлодаре

Сотрудники отделов акимата Павлодара и аппарата акима Павлодарского района похитили из бюджета 89 миллионов тенге. Суд вынес им приговор, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом №2 Павлодара в сокращённом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении группы лиц - А.Г. и М.А., Б.А., Ж.А., А.А. по факту неоднократного мошенничества в особо крупном размере (статья 190 УК). В период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудники отделов акимата Павлодара и аппарата акима Павлодарского района с использованием служебного положения похитили из бюджета более 89 миллионов тенге путём незаконной оплаты якобы за работу индивидуальных помощников инвалидов", - сообщили в суде.

Подсудимые вину признали в полном объёме и возместили ущерб.

Суд учёл чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба по делу, наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, положительные характеристики по месту жительства.

"С учётом смягчающих обстоятельств виновным лицам на основании части 4 статьи 55 УК назначено наказание в виде ограничения свободы на разный срок: от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев. В отношении осуждённых на весь срок наказания установлен пробационный контроль, привлечение к принудительному труду и возложение обязанностей. Также осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.