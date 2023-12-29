Похитил 12 млн тенге: в ЗКО арестовали сотрудника акимата
Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
63Фото: baigenews.kz
За хищение 12 миллионов тенге в ЗКО на три года осудили сотрудника акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО.
"Главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа ЗКО в период с 2020 года по 2023 год путем незаконного перечисления на свой карточный счет похитил более 12 млн. тенге бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Приговором суда сотрудник акимата осужден на 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор в законную силу не вступил.
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