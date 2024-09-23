Похищенный в 1951 году мальчик воссоединился с семьей спустя 70 лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужчина, который был похищен в Калифорнии в 1951 году в возрасте шести лет, воссоединился с родной семьей спустя семь десятилетий, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Guardian. Это произошло благодаря онлайн-тесту ДНК, старым фотографиям и газетным вырезкам.
Мужчина по имени Луис Армандо Альбино – отставной пожарный и ветеран морской пехоты. Он проживает на восточном побережье США.
21 февраля 1951 года он играл со своим старшим братом в парке в Западном Окленде. Незнакомая женщина выманила его, предложив купить конфет. Она увезла мальчика и передала его супружеской паре, которая воспитала его как собственного сына.
Более 70 лет Альбино считался пропавшим без вести, но его родная семья помнила о нем. Его мать никогда не теряла надежду, что ее сын жив, но не дожила до встречи с ним – она скончалась в 2005 году.
Важную роль в поисках Альбино сыграли усилия его племянницы, 63-летней Алиды Алеквин. В 2020 году она прошла онлайн-тест ДНК, и он показал 22%-ное совпадение с человеком, который в итоге оказался ее дядей.
В дальнейшем Алеквин посетила публичную библиотеку Окленда и просмотрела микрофильмы, в том числе с кадрами Луиса и его старшего брата Роджера. В тот же день она обратилась в полицию.
Следователи возобновили расследование, взяли образцы ДНК у Луиса и членов семьи Алеквин и подтвердили родство. Луис приехал в Окленд и встретился со своими родственниками, в том числе братом Роджером.
"Я всегда была полна решимости найти его, и кто знает, может быть, моя история поможет другим семьям, переживающим то же самое. Я бы посоветовала: не сдавайтесь", – сказала Алида Алеквин.