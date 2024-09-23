Похищенный в 1951 году мальчик воссоединился с семьей спустя 70 лет

Мужчина, который был похищен в Калифорнии в 1951 году в возрасте шести лет, воссоединился с родной семьей спустя семь десятилетий, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Guardian. Это произошло благодаря онлайн-тесту ДНК, старым фотографиям и газетным вырезкам.

Мужчина по имени Луис Армандо Альбино – отставной пожарный и ветеран морской пехоты. Он проживает на восточном побережье США.

21 февраля 1951 года он играл со своим старшим братом в парке в Западном Окленде. Незнакомая женщина выманила его, предложив купить конфет. Она увезла мальчика и передала его супружеской паре, которая воспитала его как собственного сына.

Более 70 лет Альбино считался пропавшим без вести, но его родная семья помнила о нем. Его мать никогда не теряла надежду, что ее сын жив, но не дожила до встречи с ним – она скончалась в 2005 году.

Важную роль в поисках Альбино сыграли усилия его племянницы, 63-летней Алиды Алеквин. В 2020 году она прошла онлайн-тест ДНК, и он показал 22%-ное совпадение с человеком, который в итоге оказался ее дядей.

В дальнейшем Алеквин посетила публичную библиотеку Окленда и просмотрела микрофильмы, в том числе с кадрами Луиса и его старшего брата Роджера. В тот же день она обратилась в полицию.

Следователи возобновили расследование, взяли образцы ДНК у Луиса и членов семьи Алеквин и подтвердили родство. Луис приехал в Окленд и встретился со своими родственниками, в том числе братом Роджером.