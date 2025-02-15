В МВД сообщили о задержании троих подозреваемых, находившихся в международном розыске. По версии следствия, на их счету похищенные миллионы и даже миллиарды тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль при участии в тендере, завладел свыше 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на железнодорожной станции "Бейнеу" в Мангистауской области задержан гражданин соседнего государства, которого разыскивала полиция за совершение кражи. В прошлом году мужчина, находясь в Атырау, вместе с сообщниками тайно похитил со склада рынка товар на 19 млн тенге.

"В Караганде также задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске. Его подозревают в присвоении и растрате чужого имущества. По версии следствия, он будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте со своими подельниками присвоил и растратил деньги ТОО на сумму 1 млрд тенге", — сообщили в МВД.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.