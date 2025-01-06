Похищенного туриста нашли мёртвым в Грузии
Стали известны жуткие подробности.
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В Грузии арестовали двух человек в связи с убийством туриста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД страны.
В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции "по горячим следам" предъявили двум лицам обвинение в групповом грабеже, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Задержанным 38 и 32 года.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.
"Следствием установлено, что 5 января фигуранты ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, а один из них, В.С., 1986 года рождения, был застрелен. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый позже бросил тело в реку и скрылся", - говорится в сообщении.
Расследование ведётся по статьям 179, 19-109 и 236 УК.
В СМИ пишут, что убитый был гражданином России.
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