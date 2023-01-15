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  • Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:05
1373
Сегодня, 21:05
1373
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау

Полицейские Жамбылской области меньше за несколько часов раскрыли дело о похищении двухлетнего малыша,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 15 января в полицию Каратау поступило сообщение о пропаже ребёнка из дома. Мать мальчика сказала, что оставила его с бабушкой и ушла в магазин, а вернувшись, не обнаружила его дома. 

Полиция началась начала досудебное расследование по статье 125 части 2 пункту 5 УК РК (Похищение человека). Руководство департамента полиции Жамбылской области оперативно выехало в Каратау. 

"После поступления вызова мы незамедлительно начали поиски мальчика. Были задействованы 80 сотрудников полиции, более 50 волонтеров и неравнодушных жителей района. Мы обошли каждый уголок города, заглянули во все люки, исследовали подвалы и крыши домов. Главное для нас было найти ребенка живым и здоровым", — сказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОМПС Таласского РОП капитан полиции Жангали Копжасаров. 

В результате мальчика обнаружили в мечети и доставили в центральную районную больницу Таласского района. Каких-либо травм или признаков переохлаждения у него не обнаружено.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские выяснили, что пока матери не было дома, к ним в квартиру пришли знакомые бабушки и стали распивать спиртные напитки. Услышав сильный плач малыша, один из гостей квартиры, находясь в сильном алкогольном опьянении, завернул его в плед и отнес в ближайшую мечеть. 

"В настоящее время ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего", —  сообщили в ведомстве.

 

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#похищение #Жамбылская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:05
1373
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