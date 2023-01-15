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Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау
Полицейские Жамбылской области меньше за несколько часов раскрыли дело о похищении двухлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Как сообщили в ведомстве, 15 января в полицию Каратау поступило сообщение о пропаже ребёнка из дома. Мать мальчика сказала, что оставила его с бабушкой и ушла в магазин, а вернувшись, не обнаружила его дома.
Полиция началась начала досудебное расследование по статье 125 части 2 пункту 5 УК РК (Похищение человека). Руководство департамента полиции Жамбылской области оперативно выехало в Каратау.
"После поступления вызова мы незамедлительно начали поиски мальчика. Были задействованы 80 сотрудников полиции, более 50 волонтеров и неравнодушных жителей района. Мы обошли каждый уголок города, заглянули во все люки, исследовали подвалы и крыши домов. Главное для нас было найти ребенка живым и здоровым", — сказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОМПС Таласского РОП капитан полиции Жангали Копжасаров.
В результате мальчика обнаружили в мечети и доставили в центральную районную больницу Таласского района. Каких-либо травм или признаков переохлаждения у него не обнаружено.
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Полицейские выяснили, что пока матери не было дома, к ним в квартиру пришли знакомые бабушки и стали распивать спиртные напитки. Услышав сильный плач малыша, один из гостей квартиры, находясь в сильном алкогольном опьянении, завернул его в плед и отнес в ближайшую мечеть.
"В настоящее время ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего", — сообщили в ведомстве.
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