Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Жамбылской области меньше за несколько часов раскрыли дело о похищении двухлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 15 января в полицию Каратау поступило сообщение о пропаже ребёнка из дома. Мать мальчика сказала, что оставила его с бабушкой и ушла в магазин, а вернувшись, не обнаружила его дома.

Полиция началась начала досудебное расследование по статье 125 части 2 пункту 5 УК РК (Похищение человека). Руководство департамента полиции Жамбылской области оперативно выехало в Каратау.

"После поступления вызова мы незамедлительно начали поиски мальчика. Были задействованы 80 сотрудников полиции, более 50 волонтеров и неравнодушных жителей района. Мы обошли каждый уголок города, заглянули во все люки, исследовали подвалы и крыши домов. Главное для нас было найти ребенка живым и здоровым", — сказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОМПС Таласского РОП капитан полиции Жангали Копжасаров.

В результате мальчика обнаружили в мечети и доставили в центральную районную больницу Таласского района. Каких-либо травм или признаков переохлаждения у него не обнаружено.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские выяснили, что пока матери не было дома, к ним в квартиру пришли знакомые бабушки и стали распивать спиртные напитки. Услышав сильный плач малыша, один из гостей квартиры, находясь в сильном алкогольном опьянении, завернул его в плед и отнес в ближайшую мечеть.