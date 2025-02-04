Почти 3 тыс единиц оружия было похищено во время январских событий
За три года изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия.
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МВД совместно с КНБ на системной основе проводится работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Во время массовых беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия.
При этом за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием.
На сегодня достоверно установлено принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним в настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации, - сообщил начальник департамента", - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
В январе этого года на окраине города Шымкента недалеко от кладбища обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольного ружья и боеприпасы, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.
В Костанайкой области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.
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