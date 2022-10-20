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Похищенное во время январских событий боевое оружие изъяли в Алматы
Оружие, похищенное во время январских событий, обнаружили и изъяли у молодого человека полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Задержан 26-летний житель Жетысуской области, участвовавший в налёте на оружейный магазин. Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и полицейский спецназ", – сообщили в ДП.
При личном досмотре у мужчины изъяли пистолет, похищенный из оружейного магазина. В доме подозреваемого обнаружили кобуру.
"Также проведён обыск в доме отца задержанного на территории Каратальского района Жетысуской области. Там изъято гладкоствольное ружье ИЖ- 26 12-го калибра с кобурой, прицельная оптика к нему, нож и зажигалка в виде пистолета, – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По факту начато досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по части 1 статьи 291 УК РК.
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