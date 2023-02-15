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Похищенное во время январских погромов оружие нашли в Таразе
Очередной тайник обнаружен 12 февраля 2023 года сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области. В городе Тараз в массиве Арай нашли и изъяли нарезной карабин "Benelli Argo-E" калибра 308Win, похищенный в январе 2022 года из оружейного магазина в городе Алматы, и газовый пистолет "SM Action" калибра 9 мм с одним патроном, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.
"По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств". В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники продолжают выявлять и обезвреживать схроны оружия", - сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.
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