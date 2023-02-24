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Сегодня, 13:18
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154Фото: polisia.kz
Похищенное в ходе январских событий ружье обнаружили вдоль трассы
Сотрудники уголовно-исполнительной системы ИС Алматинской области совместно с УБОП ДП нашли гладкоствольное ружье, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Обнаружили его около моста близ села Байсерке, вдоль дороги Алматы – Усть-каменогорск.
Гладкоствольное ружье 12 калибра Benelli Beccaccia Supreme было завернуто в полиэтиленовый пакет.
"По результатам проверки, ружье было украдено в январе прошлого года из оружейного магазина “Анна” в Алматы", – сообщил заместитель начальника ДУИС Канат Ашов.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Конаева по статье 287 части 2 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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