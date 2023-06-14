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polisia.kz Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23
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Фото: polisia.kz

Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жетісу

Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в Жетісу.

13 июня усилиями оперативников УБОП и сотрудников ДКНБ близ города Саркан выявлен ружейный схрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Огнестрельное оружие и боеприпасы были уложены в полиэтиленовый мешок, обнаруженный у поливного арыка на пятом километре автодороги Саркан-Екиаша. 

"Изъяты пистолет “Байкал”, снаряженный с 7 патронами, одноствольное охотничье ружье, обрез 12 калибра, газовый пистолет, неустановленной марки без серийных номеров. А также 105 патронов различного калибра. Установлено, что пистолет “Байкал” был похищен во время январских событий в 2022 году в Талдыкоргане", - сообщил начальник УБОП ДП области Жетісу Саркытбай Кусаинов.

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Сегодня, 12:23
113
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