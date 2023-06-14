Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жетісу

Фото: polisia.kz

Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в Жетісу.

13 июня усилиями оперативников УБОП и сотрудников ДКНБ близ города Саркан выявлен ружейный схрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Огнестрельное оружие и боеприпасы были уложены в полиэтиленовый мешок, обнаруженный у поливного арыка на пятом километре автодороги Саркан-Екиаша.