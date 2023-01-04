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Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ
В Байконуре задержали членов особой опасной преступной группы, которая занималась похищением людей, вымогательством и разбоем, передает BaigeNews.kz. Спецоперацию готовили несколько месяцев.
"3 января текущего года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконыр реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. По информации КНБ, на их счету - похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи.
"Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки, огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.
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