Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ

В Байконуре задержали членов особой опасной преступной группы, которая занималась похищением людей, вымогательством и разбоем, передает BaigeNews.kz. Спецоперацию готовили несколько месяцев.

"3 января текущего года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконыр реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. По информации КНБ, на их счету - похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи.

"Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки, огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.