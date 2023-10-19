Похищение людей: четверым жителям Аксу вынесен приговор

Уголовное дело о хищении человека и вымогательстве денег завершилось в Аксу. Четверым жителям города вынесен обвинительный приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

Группа похищала людей по предварительному сговору, применяла насилие, участвовала в грабеже, неоднократно вымогала деньги.

"По данным следствия, 9 ноября 2022 года злоумышленники похитили двоих горожан, держали их в гараже, избивали и требовали передать им квартиру, автомашину и два миллиона тенге. Также преступники вымогали деньги у супруги одного из потерпевших, забрали 19 тысяч тенге у другого. У третьего горожанина под угрозой распространения порочащих его сведений вымогали семь миллионов тенге", - пишет издание.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил четверым злоумышленникам от семи до восьми лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.