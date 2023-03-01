Похищение человека предотвратили в Алматы

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В Алматы полицейские ввели спецплан "Перехват", чтобы предотвратить похищение человека, передает BaigeNews.kz. Накануне на "102" поступило сообщение о том, что неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль Chevrolet и увезли в неизвестном направлении.

"Указанная автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении. В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства. Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка", – сообщил командир взвода ППП УМПС ДП города Алматы Мейиржан Калкеев.

По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг. А потерпевший, в свою очередь, настаивает на обратном, и благодарит сотрудников полиции за его спасение.

В полиции отметили, что другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями статьей 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.