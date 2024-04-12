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Похищал чужое имущество: сотруднику аэропорта вынесли приговор в Алматы

Сегодня, 09:57
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57
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Фото: gov.kz

По информации ведомства, гражданин занимался неоднократным хищением чужого имущества по международным направлениям "Алматы-Дубай", "Алматы-Прага" и "Алматы-Гонконг", на территории склада временного хранения аэропорта г.Алматы.

"Задержанный работая грузчиком склада временного хранения аэропорта, в период времени с января по март месяцы текущего года совершал кражи на общую сумму 7 645 371 тенге", - говорится в сообщении.

Транспортными полицейскими по факту краж проведено досудебное расследование в ускоренном порядке,  в ходе которого изъяты вещественные доказательства.

"Приговором Турксибского районного суда г. Алматы правонарушитель признан виновным по всем тяжким фактам и осужден к 3 годам 6 месяцам", - уточнили в ДП.

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