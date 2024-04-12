Похищал чужое имущество: сотруднику аэропорта вынесли приговор в Алматы

По информации ведомства, гражданин занимался неоднократным хищением чужого имущества по международным направлениям "Алматы-Дубай", "Алматы-Прага" и "Алматы-Гонконг", на территории склада временного хранения аэропорта г.Алматы.

"Задержанный работая грузчиком склада временного хранения аэропорта, в период времени с января по март месяцы текущего года совершал кражи на общую сумму 7 645 371 тенге", - говорится в сообщении.

Транспортными полицейскими по факту краж проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства.