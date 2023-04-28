Погром блогеров не за горами – экономист

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Рахим Ошакбаев считает, что казахстанские блогеры в скором времени подвергнутся налоговой проверке. Об этом он заявил в интервью BaigeNews.kz.

"Я думаю, это неизбежно. Многие из них зарегистрировали ИП. Но если реально дадут доступ к их карточкам Каспи, банковским счетам, и увидят их обороты, я думаю, это вопрос времени. Погром блогеров не за горами", - сказал он.

Напомним, что российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.