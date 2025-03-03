В феврале 2025 года Пограничная служба КНБ, в тесном сотрудничестве с другими компетентными органами Республики Казахстан, продолжила свою работу по защите Государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ. За этот период было привлечено к ответственности 3 216 нарушителей законодательства в пограничной зоне. Среди них 18 иностранных граждан, которые нарушили границу, и 8 иностранных граждан, которые пытались её нарушить.

"В результате оперативных действий было предотвращено 1 552 случая незаконного перемещения товаров через государственную границу. Среди изъятых предметов — наркотические средства (33 случая, включая прекурсоры, объёмом 800 литров), оружие и боеприпасы (71 случай, включая 4 единицы огнестрельного оружия, 1 сигнальное, 135 единиц холодного оружия, 1 гранату, 50 патронов и 13 электрошокеров), а также религиозная литература (29 фактов, 555 экземпляров). Кроме того, было пресечено нелегальное перемещение более 54 000 литров горюче-смазочных материалов на сумму свыше 20 млн тенге, товаров народного потребления на сумму более 3,7 млрд тенге и валюты на сумму свыше 1,6 млрд тенге", - говорится в сообщении.

На Каспии также было пресечено 7 фактов браконьерства. Изъяты 4 плавательных средства, 13,6 км браконьерских сетей и 87 особей осетровых рыб (522,3 кг). Общая сумма предотвращённого ущерба составила порядка 205 млн тенге.

Материалы по этим фактам были направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Важно отметить, что никаких ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, и все пункты пропуска работают в штатном режиме.