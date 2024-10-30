Пограничники изъяли почти тысячу рогов сайгаков в области Жетісу
Сегодня, 10:05
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Сегодня, 10:05Сегодня, 10:05
62Фото: КНБ РК
В Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" Департаментом ПС КНБ по области Жетісу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.
Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
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