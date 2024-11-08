Пограничник погиб в Восточно-Казахстанской области
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Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
145Фото: ortcom.kz
7 ноября т.г. в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ПС КНБ РК.
"По предварительной информации, причина смерти – суицид", - говорится в информации ведомства.
Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК "Доведение до самоубийства".