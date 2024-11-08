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Пограничник погиб в Восточно-Казахстанской области

Сегодня, 11:10
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: ortcom.kz

7 ноября т.г. в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ПС КНБ РК.

"По предварительной информации, причина смерти – суицид", - говорится в информации ведомства.

Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК "Доведение до самоубийства".

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