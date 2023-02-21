Погорельцам из Аманкарагая дополнительно выплатили по миллиону тенге

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Ранее люди, чьи дома уничтожил пожар, жаловались на то, что им не на что строить надворные постройки и платить за коммунальные услуги.

Погорельцам из Костанайской области дополнительно выплатили по миллиону тенге из общественного фонда "Қайырымдылық KZ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

В крайне тяжёлом положении оказались около 30 семей. Все они остались без средств к существованию, так как люди жили и кормились за счёт леса, они собирали ягоды, грибы, шишки, сосновую пыльцу, лечебные травы и продавали их. Но в пожаре все их запасы сгорели. Сельчане просили поддержки до весны. Когда потеплеет они смогут выйти на свои рабочие места и будут зарабатывать, как раньше, самостоятельно на продаже грибов и веников.

"152 человека получили по одному миллиону тенге. Получили те, кто ранее подавал заявки на возмещение ущерба. Заявки от 27 человек ещё находятся на рассмотрении", — пояснила представитель ОФ "Қайырымдылық KZ" Гульмира Капенова.

Напомним, бывшие жители села Аманкарагай, вынужденные после лесного пожара переехать в другие дома, попросили о дополнительной финансовой помощи. Выделенных ранее денег не хватило на обустройство быта и жизни на новом месте.

У многих сгорели веники и грибы, которые они собирали и продавали. А так как не все пострадавшие были оформлены как индивидуальные предприниматели, что и компенсацию им не выплатили.