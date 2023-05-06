Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане

Фото: скриншот с видео

Столичные полицейские на территории парка вычислили девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. У нее изъято 0,53 грамма экстази, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Во время обыска съёмной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотиками, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой наркомагазин.

"Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств. Кроме того, обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу", — рассказали в полиции.

Полицейские также поделились видео погони и задержания девушки.

Как уточнили в ведомстве досудебное расследование начали по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Фигурантка водворена в ИВС.