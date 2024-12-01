Погоню за пьяным водителем сняли на видео павлодарские полицейские

Видео эпичной погони стражей порядка за пьяным водителем поделились в департаменте полиции Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские ежедневно пресекают факты пьяной езды.

"К примеру, в Павлодаре на пересечении улиц Камзина – Циолковского замечена автомашина марки ВАЗ, вождение водителя вызвало подозрение полиции. Требования сотрудников "остановиться", водитель проигнорировал и лишь прибавил скорость. На улице Расковой не справившись с управлением, совершил наезд на дерево, и попытался убежать, но был задержан",- сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

При разговоре полицейские почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило опьянение. Мужчину привлекли к ответственности. Материал рассмотрен в суде, по решению которого водитель лишен права управления на 7 лет и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Всего павлодарские полицейские в этом году поймали 1331 пьяного водителя.