Погоню за пьяным водителем сняли на видео павлодарские полицейские
Всего павлодарские полицейские в этом году поймали 1331 пьяного водителя.
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Видео эпичной погони стражей порядка за пьяным водителем поделились в департаменте полиции Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские ежедневно пресекают факты пьяной езды.
"К примеру, в Павлодаре на пересечении улиц Камзина – Циолковского замечена автомашина марки ВАЗ, вождение водителя вызвало подозрение полиции. Требования сотрудников "остановиться", водитель проигнорировал и лишь прибавил скорость. На улице Расковой не справившись с управлением, совершил наезд на дерево, и попытался убежать, но был задержан",- сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
При разговоре полицейские почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило опьянение. Мужчину привлекли к ответственности. Материал рассмотрен в суде, по решению которого водитель лишен права управления на 7 лет и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.
Всего павлодарские полицейские в этом году поймали 1331 пьяного водителя.
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