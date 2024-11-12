Погоню за призывниками прокомментировали в Минобороны

В соцсетях завирусилось видео погони за призывниками в Казахстане. Ролики прокомментировали в министерстве обороны, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве разъяснили порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется дважды в год (весенний и осенний призывы).

"В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия граждан в местные органы военного управления. Одновременно учёт граждан призывного возраста затруднён тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания. В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел. При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям полицейских, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку", - сообщили в Минобороны.

Далее призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медкомиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва.

В Минобороны напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.