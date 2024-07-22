Погоню за мопедистом сняли на видео в Алматы
Сегодня, 19:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
119Фото: baigenews.kz
В Алматы очевидцы сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры появились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
По данным полиции, 21-летний мужчина на мопеде ехал по встречной полосе движения на улице Бекмаханова.
Задержать его сразу не удалось, водитель пытался скрыться.
Позже его перехватил другой патруль. Находившийся за рулём оказался трезв. Его ждёт штраф.
Самое читаемое
- Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула
- Житель Актобе познакомился с мошенником на вокзале и стал обладателем чужого кредита
- Насте Ивлеевой закрыли выезд из России
- Не попадала в ноты и вообще была странной: скандал случился на концерте Глюк'oZы
- Автобус провалился под землю: в Павлодарской области простились с погибшим спасателем