Погоню за мопедистом сняли на видео в Алматы

В Алматы очевидцы сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры появились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, 21-летний мужчина на мопеде ехал по встречной полосе движения на улице Бекмаханова.

Задержать его сразу не удалось, водитель пытался скрыться.

Позже его перехватил другой патруль. Находившийся за рулём оказался трезв. Его ждёт штраф.