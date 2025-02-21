Пьяный водитель пытался уйти от погони полицейских в Шымкенте. В итоге он "заработал" 14 административных протоколов, арест и лишение прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью при патрулировании улиц полицейские заметили хаотично двигающуюся на оживленном перекрёстке машину. Водитель ВАЗ-21103 проигнорировал требование стражей порядка об остановке и попытался скрыться. При этом мужчина создавал аварийные ситуации, представляя угрозу и для автомобилистов, и для пешеходов.

Совершая резкие манёвры и нарушая правила приоритетности, он семь раз проехал на красный сигнал светофора и выехал на встречную полосу.

Нарушителя удалось остановить. Патрульные обратили внимание на то, что водитель явно не контролирует своё поведение. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили подозрение инспекторов о нетрезвом состоянии задержанного.

Мужчина взят под арест и лишён прав на семь лет.



