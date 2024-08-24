Погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Актау

В Актау полицейские устроили погоню за водителем авто марки Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На кадрах видео видно, как правонарушителя преследуют более шести полицейских автомобилей. Погоня завершилась аварией, водитель врезался в забор дома.

По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, водитель был нетрезв, не соблюдал правила дорожного движения, не подчинился требованиям полицейских об остановке и пытался скрыться. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за нарушителем. Как выяснилось позже, мужчина ранее уже был лишен водительских прав

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.