Погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Актау
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В Актау полицейские устроили погоню за водителем авто марки Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На кадрах видео видно, как правонарушителя преследуют более шести полицейских автомобилей. Погоня завершилась аварией, водитель врезался в забор дома.
По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, водитель был нетрезв, не соблюдал правила дорожного движения, не подчинился требованиям полицейских об остановке и пытался скрыться. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за нарушителем. Как выяснилось позже, мужчина ранее уже был лишен водительских прав
По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
"В ходе управления автомашиной в нетрезвом состоянии водителем совершено два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия", — заявили в полиции региона.
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