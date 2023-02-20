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polisia.kz Сегодня, 16:40
206
Сегодня, 16:40
206
Фото: polisia.kz

Погоня за вооружёнными людьми попала на видео в Жамбылской области

Захватывающее видео задержания вооружённого преступника опубликовали полицейские из Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент произошёл 19 февраля. Сотрудники Сарысуского РОП установили 26-летнего жителя Жанатаса, подозреваемого в хранении оружия. 

Мужчина был за рулём. Полицейские подали ему сигнал остановиться, но водитель на Mercedes-Benz попытался скрыться и врезался в другой автомобиль.

В тот же момент сотрудник полиции открыл дверь с водительской стороны и попытался его остановить, но подозреваемый на высокой скорости протащил полицейского на машине. 

"Сотрудники произвели предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжил движение. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось выстрелить по колёсам иномарки. Подозреваемый и трое его пассажиров – местных жителей, 1992, 1994, 1997 годов рождения попытались сбежать, но были задержаны сотрудниками полиции", - сообщили в ДП.

В ходе обыска у задержанного изъяты гладкоствольное ружье МР-153 12-го калибра с четырьмя патронами, гладкоствольное ружьё Сайга-410, пистолет Марголина с семью патронами, бронежилет, газовая граната, 13 патронов и кухонный нож. 

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты пневматический пистолет BORNER, шесть патронов и вещество со специфическим запахом. 

По результатам медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено наркотическое опьянение. 

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 и части 3 статьи 287 УК РК. Назначена судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Подозреваемый водворён в ИВС. Ведётся следствие.

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#оружие #Жамбылская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:40
206
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