Погоня за пьяным водителем попала на видео в Казахстане

В Акмолинской области сотрудники полиции устроили погоню за водителем Audi-80. Поведение мужчины показалось им подозрительным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл на улице Парковой в Степногорске. Водитель не выполнил законные требования об остановке транспортного средства и начал скрываться.

Полицейские начали погоню и через 10 минут остановили авто. При проверке документов оказалось, что за рулём находился 29-летний житель посёлка Заводской с явными признаками опьянения, что подтвердила и медэкспертиза. Выяснилось также, что в мае мужчину лишили права управления транспортным средством сроком на семь лет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

За невыполнение требований полицейского в отношении водителя составлен протокол по статье 613 КоАП РК.





