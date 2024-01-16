  • 16 Января, 13:58
  • BAIGENEWS

Погоня за нетрезвым водителем попала на видео в Астане

Сегодня, 13:28
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скрин видео Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: скрин видео

13 и 14 января столичные полицейские задержали 34 водителей, находились в состоянии алкогольной опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

Как отметили в полиции, в отношении нарушителей приняты меры административного воздействия.

Также сообщается, что сотрудники патрульной полиции Астаны провели локально-рейдовые мероприятия "Пьяный водитель-преступник!" по выявлению нарушений правил дорожного движения и обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

 
 
 
 
 
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Публикация от Умпс Дп Города Астаны (@umps_dp_astana)

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