"Погоня за легкими деньгами": казахстанских "инфоцыган" предложил проверить депутат

Депутат Амантай Жаркынбек предложил проверить деятельность казахстанских блогеров, продающих курсы в Интернете, передает BaigeNews.kz. В депутатском запросе, адресованном вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, депутат обратил внимание на то, что в социальных сетях есть множество курсов, вебинаров, продавцов-блогеров и бизнес-тренеров, которые утверждают, что смогут помочь казахстанцам найти "путь к счастью", "похудеть", "разбогатеть", "избавить от стресса", "превратиться в звезду", "запеть на иностранном" и так далее.

Он отмечает, что среди них есть и известные в стране представители шоу-бизнеса, хотя большинство из них не имеют специального образования. Амантай Жаркынбек считает, что своими действиями они сбивают с толку народ.

"Инфоцыгане, злоупотребляя доверием граждан, используют некоторые психологические методы, чтобы убедить их купить услуги и курсы. Погоня за легкими деньгами приводит к тому, что человек тратит время и деньги на пустые обещания, вместо развития реальных навыков. Они пропагандируют бесполезную, неправдивую и даже вредную информацию", – считает депутат Амантай Жаркынбек.

Он предлагает ряд мер для исправления ситуации. Депутат считает, что правительству следует проверить законность деятельности платных курсов, вебинаров, продавцов информационных продуктов через социальные сети, разработать регулирующий их деятельность законопроект. Также рассмотреть возможность аккредитации онлайн-курсов и программ обучения, усилить мониторинг в интернете, оперативно реагировать на нарушения закона. Помимо этого утвердить профессиональные стандарты для бизнес-тренеров; широко разъяснять среди народа методы защиты от интернет-мошенников и информационных цыган.