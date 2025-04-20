Погоня полицейских за нарушителями на авто попала на видео в Павлодаре
Один мужчина выскочил из машины и пытался скрыться, а второй пытался помещать полицейскому догнать лихача.
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В Павлодаре полицейские задержали водителя, который пытался скрыться от патрульных. Инцидент произошёл на улице Машхур Жусупа, где внимание экипажа привлёк автомобиль Mercedes Benz с подозрительным поведением на дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Когда полицейские остановили авто, водитель выбежал из машины и попытался скрыться. В "побеге" пытался поммочь пассажир, который препятствовал действиям правоохранителей.
"Такое поведение водителя вызвало у стражей порядка подозрение, было принято решение доставить его для дальнейшего медицинского освидетельствования, однако водитель отказался от этой процедуры и не выполнил законные требования сотрудника полиции. За не выполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в отношении водителя составлен административный материал и направлен в суд. По решению суда водитель осужден на 15 суток ареста с лишением водительских прав сроком на 8 лет", — рассказали в ведомстве.
Кроме того за неповиновение требованиям сотрудника полиции в отношении пассажира составлен административный материал и направлен в суд.
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