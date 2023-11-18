Погоня и стрельба по колёсам: водитель на трассе Атырау — Уральск переехал ногу полицейскому
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Полицейские задержали водителя, который оказал сопротивление правоохранительным органам. Стражам порядка пришлось стрелять в воздух и по колёсам, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал МВД РК, инцидент произошёл 17 ноября на трассе Атырау-Уральск.
"Полицейские попытались остановить водителя автомашины Dalmlerchr Sler за превышение скорости. Однако водитель не выполнил законные требования инспекторов патрульной полиции. Остановить его удалось, только заблокировав дорогу служебным транспортом со стороны села Индербор. Водитель, пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора патрульной полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких придорожных автомобилей", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники полиции дважды выстрелили по колесам автомобиля и два раза сделали предупредительные выстрелы в воздух. Автомобиль остановили, водителя задержали на трассе.
Медицинская экспертиза показала, что водитель 1989 года рождения был трезв. Полицейским он сказал, что автомобиль не его.
"В отношении задержанного составлен протокол по части 2 статьи 592, части 1 статьи 601, части 1 статьи 606, части 1 статьи 613 КоАП РК. Также было зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 380 УК РК " гроза или насильственные действия в отношении представителя власти", — сообщили в полиции.
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